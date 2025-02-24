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Регион
24 февраля, 11:52

Российский дрон залетел в городок под Харьковом, поприветствовал местных и уничтожил пикап ВСУ

Российский дрон «прогулялся» по городку под Харьковом и уничтожил пикап ВСУ

Дрон российских войск полетал по улицам городка в Харьковской области и ликвидировал пикап ВСУ. Видео этого приключения публикует телеграм-канал Mash.

Прогулка дрона ВС РФ под Харьковом. Видео © Telegram / Mash

Сначала беспилотник поприветствовал мирных жителей, которые довольно дружелюбно на него отреагировали, а после выбрал цель и уничтожил её.

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Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы России (ВС РФ) в ночь на 23 февраля запустили рекордное количество беспилотников «Герань» и других идентичных дронов. 267 беспилотников — это самое большое количество за весь период боевых действий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sundays Photography

Николай Рюмин
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