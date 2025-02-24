Российский дрон залетел в городок под Харьковом, поприветствовал местных и уничтожил пикап ВСУ
Российский дрон «прогулялся» по городку под Харьковом и уничтожил пикап ВСУ
Дрон российских войск полетал по улицам городка в Харьковской области и ликвидировал пикап ВСУ. Видео этого приключения публикует телеграм-канал Mash.
Прогулка дрона ВС РФ под Харьковом. Видео © Telegram / Mash
Сначала беспилотник поприветствовал мирных жителей, которые довольно дружелюбно на него отреагировали, а после выбрал цель и уничтожил её.
Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы России (ВС РФ) в ночь на 23 февраля запустили рекордное количество беспилотников «Герань» и других идентичных дронов. 267 беспилотников — это самое большое количество за весь период боевых действий.
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