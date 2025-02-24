Российский дрон залетел в городок под Харьковом, поприветствовал местных и уничтожил пикап ВСУ

Дрон российских войск полетал по улицам городка в Харьковской области и ликвидировал пикап ВСУ. Видео этого приключения публикует телеграм-канал Mash.

Прогулка дрона ВС РФ под Харьковом. Видео © Telegram / Mash

Сначала беспилотник поприветствовал мирных жителей, которые довольно дружелюбно на него отреагировали, а после выбрал цель и уничтожил её.