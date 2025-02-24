Дрон атаковал съёмочную группу Первого канала в ДНР
Украинский дрон атаковал съёмочную группу Первого канала в ДНР. Как сообщается на сайте канала, в результате пострадал военный, который сопровождал журналистов.
«Украинский дрон выследил корреспондента Первого канала Гусейна Гусейнова в ДНР и сбросил снаряд на военного, сопровождающего журналиста», — говорится в сообщении.
Также канал показал кадры с моментом атаки. Съёмочная группа прячется в укрытия, а военные пытаются сбить вражеский дрон из стрелкового оружия, но он успевает сбросить снаряд. В результате один из бойцов получил осколочные ранения.
А несколькими днями ранее ВСУ атаковали журналистов Первого канала в Суджанском районе Курской области. В результате ранение получил оператор Юрий Шолмов, которого отправили на лечение в Москву. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочное повреждение в области голени и травму от воздействия акустических волн.
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