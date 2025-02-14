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14 февраля, 18:35

Мирошник: Атака ВСУ на группу Первого канала — способ нацистов борьбы с правдой

Нападение украинских Вооружённых сил на съёмочную группу Первого канала в Суджанском районе Курской области является нацистским методом борьбы с правдой. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Вэсэушники сознательно атаковали журналистов, работающих в прифронтовой зоне. Они представляли военную опасность? Конечно, нет. А вот рассказать правду о ситуации на курском фронте очень даже могли. Очень нацистский способ бороться с источниками правды», — написал дипломат в своём телеграм-канале.

Мирошник: Десятки человек после обстрела ВСУ интерната в Судже вывезли в Сумы
Мирошник: Десятки человек после обстрела ВСУ интерната в Судже вывезли в Сумы

Ранее Life.ru сообщал, что съёмочная группа Первого канала подверглась обстрелу со стороны украинских Вооружённых сил в Суджанском районе Курской области. В результате пострадал оператор, которого направят на лечение в Москву. Предварительно у него диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и повреждения, связанные с воздействием взрывной волны.

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ТАСС / NEWS.ru / Бочаров Денис

Александра Мышляева
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