Сводки СВО. Освобождены Улаклы и Новоандреевка, ВСУ потеряли аналог HIMARS, Зеленский заговорил об уходе, 24 февраля Армия России освободила несколько населённых пунктов в Донбассе, Киев попытался усилить группировку у Курска, Трамп обиделся на Киев — дайджест Life.ru. 23 февраля, 21:07 Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 24 февраля

Сразу два населённых пункта освободила Российская армия в Донецкой Народной Республике. Флаги России подняты над сёлами Улаклы и Новоандреевка. Первый находится на Кураховском направлении. Теперь на очереди Константинополь. В нём уже зафиксировано присутствие наших войск.

— От Новоандреевки до границы с Днепропетровской областью осталось 11 километров. Чтобы до неё дойти, надо взять Срибное, Богдановку, Троицкое и Орехово. Одновременно к границе идут севернее, со стороны Новоелизаветовки и Надеждинки, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

С границы ДНР, ЛНР и Харьковской области также приходят хорошие новости. Здесь освобождена Новолюбовка. Помимо этого наступление здесь идёт на Колодези и Ямполовку.

Поступает информация и о взятии Белогоровки. За этот населённый пункт бои шли долго, но противник всё-таки понёс поражение. Отсюда всего 13 километров до Северска. Вероятно, движение дальше будет идти на Серебрянку. Это позволит начать операцию по окружению Северска.

Под Великой Новосёлкой наша армия ведёт наступление сразу в нескольких направлениях.

— Командованию противника, несмотря на наличие мощных рубежей обороны, никак пока не удаётся стабилизировать здесь фронт. Наоборот, с каждым днём он становится всё менее и менее устойчивым, — констатировал военный аналитик Юрий Подоляка.

Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил ЗРПК «Тунгуска» ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 24 февраля

За последние сутки в Курской области уничтожено свыше 200 вэсэушников. Список подбитой техники пополнила пусковая установка РСЗО М270 MLRS. Это гусеничный аналог HIMARS. Военкор Евгений Поддубный пишет, что противник гонит в бой резервы, и поделился кадрами уничтожения танка.

— Танк ВСУ выдвигался на огневой рубеж, но вовремя был обнаружен нашей разведкой. Через несколько минут навстречу танку прилетел «Ланцет» и снова подтвердил свою репутацию отличного охотника, — пояснил он.

Авторы канала «Военная хроника» обратили внимание на то, что у ВСУ по Курской области нет чёткого плана, а есть только политическая задача. Ликвидировать личный состав и технику Украины помогают управляемые бомбы ФАБ. Для борьбы с нашей авиацией враг стянул к границам системы ПВО.

— Российские ракетчики, надо сказать, в рамках борьбы с этой угрозой тоже велосипеда не изобретают: как только пусковые обнаруживаются, по ним сразу прилетает «Искандер», — отметили они, подкрепив свои слова кадрами уничтожения С-300.

Расчёты БПЛА ежедневно выявляют и уничтожают пункты управления беспилотными летательными аппаратами и антенны связи ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Когда Зеленский может уйти в отставку

В ООН была внесена резолюция, осуждающая Россию за военные действия на Украине. Bloomberg пишет, что США отказываются её поддержать и предлагают свой вариант. Известно, что в американском проекте не говорится о территориальной целостности Украины, но есть призыв к миру. На позицию Вашингтона, возможно, повлияли заявления Владимира Зеленского к Дональду Трампу.

— Вражда может оказаться для Зеленского самым серьёзным вызовом после принятого им в феврале 2022 года решения не покидать страну и сражаться. В лице Трампа ему придётся иметь дело с очень капризным союзником, известным своей склонностью зацикливаться на обидах, — говорится в статье The Washington Post.

Сейчас Зеленский пытается восстановить отношения. Эксперты уверены, что от этого зависит будущее Украины. В Киеве тоже понимают, что сейчас их страна не в том положении, чтобы ругаться с хозяином Белого дома. Есть версия, что Трамп может сменить риторику после того, как Зеленский подпишет договор, отдающий ресурсы и полезные ископаемые Соединённым Штатам. Но сам киевский диктатор уже говорит о возможной отставке ради мира на Украине, но для этого он просит взять Незалежную в НАТО. Очередной шантаж.

Авторы Даниил Черных