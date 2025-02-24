Военное руководство Украины осознаёт, что атака на приграничные территории Курской области привела лишь к значительным потерям. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых органах. Ситуация на поле боя продолжает стремительно меняться, и, согласно информации от правоохранителей, Сумская область Украины становится новым полем боя.