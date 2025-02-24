Российские силовики сообщили о новом театре военных действий на Украине
ТАСС: Сумская область Украины постепенно становится театром военных действий
Военное руководство Украины осознаёт, что атака на приграничные территории Курской области привела лишь к значительным потерям. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых органах. Ситуация на поле боя продолжает стремительно меняться, и, согласно информации от правоохранителей, Сумская область Украины становится новым полем боя.
«Командование украинских националистов уже осознало, что вторжение в российские регионы привело лишь к колоссальным потерям элитных подразделений ВСУ в живой силе и технике, а Сумская область становится театром военных действий», — сказал собеседник агентства.
Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил, что ВС РФ перешли границу Украины в Курской области и вошли в Сумскую область. Военные блогеры позже сообщали, что российские подразделения зашли в Курскую область с направления Свердликово.
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