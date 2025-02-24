С начала СВО киевский режим потерял убитыми и ранеными около 1,08 миллиона военных. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на данные Минобороны.

За 2025 год ВСУ потеряли около 80 тысяч военных. В 2022 году Киев лишился 118,5 тысячи человек, в 2023 — 405,4 тысячи бойцов, в 2024 — 595 тысяч убитых и раненых. Помимо этого, за время спецоперации Украина утратила 656 самолётов, 283 вертолёта, 44 263 беспилотника, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 713 танков и других боевых бронированных машин, 1 521 боевую машину РСЗО, 21 980 орудий полевой артиллерии и миномётов, 32 059 единиц специальной военной автомобильной техники.