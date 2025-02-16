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16 февраля, 18:44

Наверняка знать нельзя: Зеленский попытался прикрыть собственную ложь о потерях ВСУ

Зеленский: Потери ВСУ могут на десятки тысяч превышать официальные данные

Число потерь ВСУ может на десятки тысяч превышать официальные данные. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью NBC, вероятно, пытаясь скрыть собственную ложь, озвученную ранее.

«У нас 46 тыс. убитых солдат, 380 тыс., мне кажется, раненых. И есть ещё десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находятся в плену. Наверняка знать нельзя, потому что пропавшие без вести могут быть мертвы или могут быть в плену», — сказал он.

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К слову, данным о якобы реальных потерях ВСУ не верят даже на Украине, например, журналист Владимир Бойко, служащий в ВСУ, называет цифру заниженной вдвое, и предполагает, что киевский главарь учитывает только тех, чьи тела были эвакуированы и идентифицированы. А нардеп Анна Скороход открыто назвала приведённые экс-юмористом данные бредом человека, который не владеет информацией о реальном положении дел в армии.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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