Наверняка знать нельзя: Зеленский попытался прикрыть собственную ложь о потерях ВСУ

«У нас 46 тыс. убитых солдат, 380 тыс., мне кажется, раненых. И есть ещё десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находятся в плену. Наверняка знать нельзя, потому что пропавшие без вести могут быть мертвы или могут быть в плену», — сказал он.