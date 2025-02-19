Подоляка озвучил детали упомянутого Путиным наступления ВС РФ в Сумской области

Армия России вошла в Сумскую область. Информация о наступлении наших бойцов была опубликована в соцсетях военблогера Юрия Подоляки. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские войска пересекли границу с Украиной в Курской области.

По его сведениям, российские войска вошли на территорию Украины из ранее освобождённого села Свердликово в Курской области и достигли села Новенькое в Сумской области. Подоляка считает, что ВС РФ продолжат движение в сторону Басовки. Военблогер также объяснил цель наступления ВС РФ. По его мнению, это необходимо для обхода труднодоступной позиции противника с целью выхода на главную трассу снабжения ВСУ в направлении Суджи.

«Пока это, конечно, не полноценный заход в Сумскую область большими силами. Но очевидно, что после освобождения территории Курской области, здесь будет создаваться зона безопасности», — отметил Подоляка.