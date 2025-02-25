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Регион
25 февраля, 12:22

«Встретили незваных гостей»: Дроны сняли на видео «дорогу смерти» ВСУ под Суджей

Операторы дронов центра «Рубикон» показали «дорогу смерти» с Украины в Суджу

Российские операторы беспилотников центра «Рубикон» показали видео, на котором запечатлена «дорога смерти» с выжженной техникой ВСУ между Юнаковкой Сумской области и Суджей Курской области. Кадрами поделилась пресс-служба центра.

Дроны сняли «дорогу смерти» между Сумской и Курской областями. Видео © Telegram / ИЦПБТ «РУБИКОН»

По данным «Рубикона», протяжённость указанного участка составляет чуть более двух десятков километров по прямой. Там было уничтожено более 300 единиц техники ВСУ. Операторы сняли видео в регионе по итогам работы 23-24 февраля.

«Дорога Суджа — Юнаковка стала дорогой смерти для украинских нелегалов на броне. Боевые группы «Рубикона» встретили ВСУ, как и полагается встречать незваных гостей. И броня, и «гости» остались навсегда вдоль дороги смерти», — указано в сообщении.

Парад выжженной техники ВСУ на «дороге смерти» сняли с высоты птичьего полёта
Парад выжженной техники ВСУ на «дороге смерти» сняли с высоты птичьего полёта

А ранее Life.ru писал, что российские дроны уничтожили танк, БМП и бронетранспортёр ВСУ в зоне СВО. Этот момент попал на видео. Также была уничтожена вражеская САУ «Гвоздика». Для её ликвидации потребовалось два удара.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mojahata

Дарья Нарыкова
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