«Встретили незваных гостей»: Дроны сняли на видео «дорогу смерти» ВСУ под Суджей
Операторы дронов центра «Рубикон» показали «дорогу смерти» с Украины в Суджу
Российские операторы беспилотников центра «Рубикон» показали видео, на котором запечатлена «дорога смерти» с выжженной техникой ВСУ между Юнаковкой Сумской области и Суджей Курской области. Кадрами поделилась пресс-служба центра.
Дроны сняли «дорогу смерти» между Сумской и Курской областями. Видео © Telegram / ИЦПБТ «РУБИКОН»
По данным «Рубикона», протяжённость указанного участка составляет чуть более двух десятков километров по прямой. Там было уничтожено более 300 единиц техники ВСУ. Операторы сняли видео в регионе по итогам работы 23-24 февраля.
«Дорога Суджа — Юнаковка стала дорогой смерти для украинских нелегалов на броне. Боевые группы «Рубикона» встретили ВСУ, как и полагается встречать незваных гостей. И броня, и «гости» остались навсегда вдоль дороги смерти», — указано в сообщении.
А ранее Life.ru писал, что российские дроны уничтожили танк, БМП и бронетранспортёр ВСУ в зоне СВО. Этот момент попал на видео. Также была уничтожена вражеская САУ «Гвоздика». Для её ликвидации потребовалось два удара.
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