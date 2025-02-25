«Встретили незваных гостей»: Дроны сняли на видео «дорогу смерти» ВСУ под Суджей

Российские операторы беспилотников центра «Рубикон» показали видео, на котором запечатлена «дорога смерти» с выжженной техникой ВСУ между Юнаковкой Сумской области и Суджей Курской области. Кадрами поделилась пресс-служба центра.

Дроны сняли «дорогу смерти» между Сумской и Курской областями. Видео © Telegram / ИЦПБТ «РУБИКОН»

По данным «Рубикона», протяжённость указанного участка составляет чуть более двух десятков километров по прямой. Там было уничтожено более 300 единиц техники ВСУ. Операторы сняли видео в регионе по итогам работы 23-24 февраля.

«Дорога Суджа — Юнаковка стала дорогой смерти для украинских нелегалов на броне. Боевые группы «Рубикона» встретили ВСУ, как и полагается встречать незваных гостей. И броня, и «гости» остались навсегда вдоль дороги смерти», — указано в сообщении.