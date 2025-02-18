Эксклюзивное видео из зоны СВО: Российские дроны безжалостно громят бронетехнику ВСУ

Операторы дронов ВС РФ уничтожили украинский танк Т-72, а также американский бронетранспортёр М 113 и шведскую БМП CV-90 в зоне СВО. Эксклюзивное видео опубликовал SHOT .

По данным телеграм-канала, также была уничтожена вражеская САУ «Гвоздика». Для её ликвидации потребовалось два удара. Первый попал в маскировочные заграждения, а второй поразил рубку башни. Также при помощи дронов нашим парням удалось уничтожить роботизированную платформу с пулемётом, которую ВСУ применяют из-за нехватки личного состава.