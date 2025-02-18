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18 февраля, 17:29

Эксклюзивное видео из зоны СВО: Российские дроны безжалостно громят бронетехнику ВСУ

SHOT: Российские БПЛА уничтожили танк, БМП и бронетранспортёр ВСУ в зоне СВО

Операторы дронов ВС РФ уничтожили украинский танк Т-72, а также американский бронетранспортёр М 113 и шведскую БМП CV-90 в зоне СВО. Эксклюзивное видео опубликовал SHOT.

ВС РФ уничтожают тяжёлую технику ВСУ в зоне СВО. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, также была уничтожена вражеская САУ «Гвоздика». Для её ликвидации потребовалось два удара. Первый попал в маскировочные заграждения, а второй поразил рубку башни. Также при помощи дронов нашим парням удалось уничтожить роботизированную платформу с пулемётом, которую ВСУ применяют из-за нехватки личного состава.

Ранее Life.ru публиковал видео, как российские беспилотники уничтожили украинский транспортёр-тягач в Харьковской области. Отечественные БПЛА превратили вражескую технику в пепел. Удар нанесли бойцы группировки войск «Север».

Эвакуация западной бронетехники ВСУ в Курской области попала на видео
Эвакуация западной бронетехники ВСУ в Курской области попала на видео
Обложка ©

SHOT

Полина Никифорова
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