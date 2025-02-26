Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 07:50

Полгода ада: ВСУ убили более трети жителей села у Суджи и загнали остальных в погребы умирать

Жительница Курской области: ВСУ расстреляли 20 из 55 жителей деревни под Суджей

После оккупации одного из сёл в Суджанском районе Курской области ВСУ учинили настоящие зверства против мирных граждан. Они расстреляли 20 из 55 местных жителей. Оставшиеся люди были вынуждены провести в подвалах около полугода, пока Армия России не освободила деревню. Об этом военным следователям рассказала местная жительница, которая все эти полгода просидела в погребе с пожилыми матерью и свекровью.

Из-за нечеловеческих условий и невозможности достать лекарства здоровье матери резко пошатнулось — в январе она скончалась. Однако тело женщины до сих пор остаётся под завалами — нет возможности похоронить.

«У нас полностью сгорела вся деревня. То, что я видела на своей улице, могу сказать, это достоверно — нет ни одного целого ни дома, ни постройки», — цитирует женщину 360.ru.

ВСУ пытали и казнили группу связанных российских военнопленных в Новогродовке
ВСУ пытали и казнили группу связанных российских военнопленных в Новогродовке

Она также отметила, что мирные граждане в период оккупации постоянно находились под обстрелом, по деревне летали украинские дроны. Эвакуироваться в Россию им запретили, однако предлагали уехать на Украину. Люди и просидели в подвалах до 15 февраля, пока бойцы 83-й бригады ВС РФ не освободили их.

Бойцы «Севера» доставили жителям курского приграничья гуманитарную помощь
Бойцы «Севера» доставили жителям курского приграничья гуманитарную помощь

Напомним, ранее СКР завёл дело о теракте в курском селе, где ВСУ истребили почти всех мужчин. Посёлок Николаево-Дарьино был освобождён российскими войсками 27 января 2025 года. А до этого местные жители были вынуждены 186 дней прятаться в подвалах. По данным МО РФ, украинские боевики убили почти всех мужчин в селе.

Беженка из Суджи рассказала о жестокой расправе ВСУ над беременной девушкой
Беженка из Суджи рассказала о жестокой расправе ВСУ над беременной девушкой
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar