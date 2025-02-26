Полгода ада: ВСУ убили более трети жителей села у Суджи и загнали остальных в погребы умирать

После оккупации одного из сёл в Суджанском районе Курской области ВСУ учинили настоящие зверства против мирных граждан. Они расстреляли 20 из 55 местных жителей. Оставшиеся люди были вынуждены провести в подвалах около полугода, пока Армия России не освободила деревню. Об этом военным следователям рассказала местная жительница, которая все эти полгода просидела в погребе с пожилыми матерью и свекровью.

Из-за нечеловеческих условий и невозможности достать лекарства здоровье матери резко пошатнулось — в январе она скончалась. Однако тело женщины до сих пор остаётся под завалами — нет возможности похоронить.

«У нас полностью сгорела вся деревня. То, что я видела на своей улице, могу сказать, это достоверно — нет ни одного целого ни дома, ни постройки», — цитирует женщину 360.ru.