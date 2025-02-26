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Регион
26 февраля, 05:35

Уже 85 беспилотников сбито над Краснодарским краем, где ВСУ пытались атаковать порт

Минобороны: ПВО сбила ещё два украинских беспилотника над Кубанью

Российские силы ПВО сбили два украинских дрона в Краснодарском крае, уничтожено над регионом с вечера 25 февраля уже 85 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

«Около 07:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Краснодарского края», — сказано в публикации.

Дроны ВСУ пытаются атаковать порт Туапсе, над городом раздались около 40 взрывов
Дроны ВСУ пытаются атаковать порт Туапсе, над городом раздались около 40 взрывов

За прошедшую ночь украинская армия провела масштабную атаку российских регионов с использованием беспилотников. Силы ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ, 83 беспилотника сбито в небе над Кубанью. Life.ru узнал, что десятки целей этой ночью удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт. В городе, а также под Анапой и в станице Старотитаровской повреждено несколько домов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Владимир Озеров
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