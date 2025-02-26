Уже 85 беспилотников сбито над Краснодарским краем, где ВСУ пытались атаковать порт

Российские силы ПВО сбили два украинских дрона в Краснодарском крае, уничтожено над регионом с вечера 25 февраля уже 85 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

За прошедшую ночь украинская армия провела масштабную атаку российских регионов с использованием беспилотников. Силы ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ, 83 беспилотника сбито в небе над Кубанью. Life.ru узнал, что десятки целей этой ночью удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт. В городе, а также под Анапой и в станице Старотитаровской повреждено несколько домов.