Уже 85 беспилотников сбито над Краснодарским краем, где ВСУ пытались атаковать порт
Минобороны: ПВО сбила ещё два украинских беспилотника над Кубанью
Российские силы ПВО сбили два украинских дрона в Краснодарском крае, уничтожено над регионом с вечера 25 февраля уже 85 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.
«Около 07:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Краснодарского края», — сказано в публикации.
За прошедшую ночь украинская армия провела масштабную атаку российских регионов с использованием беспилотников. Силы ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ, 83 беспилотника сбито в небе над Кубанью. Life.ru узнал, что десятки целей этой ночью удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт. В городе, а также под Анапой и в станице Старотитаровской повреждено несколько домов.
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