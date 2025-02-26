128 беспилотников ВСУ удалось сбить ночью над территорией России

В ночь с 25 на 26 февраля российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили 128 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, большая часть дронов ВСУ была уничтожена над Кубанью, где зенитчики «приземлили» 83 БПЛА. Ещё 30 беспилотников сбиты в воздушном пространстве Республики Крым. В акваториях Азовского и Чёрного морей теперь «обитают» суммарно 13 беспилотников, а оставшиеся два аппарата поражены над Брянской и Курской областями.