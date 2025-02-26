Был и нет! Российские дроноводы показали «фокус с исчезновением» ВСУшного «хамви» под Курском

На опубликованных бойцами кадрах запечатлён момент приближения беспилотника к украинской технике, сам удар и его последствия. За секунды до взрыва камера зафиксировала троих боевиков ВСУ, которые разбегаются в стороны. «Прилёт» оказался такой силы, что от «хамви» ничего не осталось.