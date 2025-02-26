Был и нет! Российские дроноводы показали «фокус с исчезновением» ВСУшного «хамви» под Курском
Украинский HMMWV разлетелся на части в Курской области после попадания БПЛА РФ
Дроноводы ударного отряда «Ирландцы» бригады беспилотной авиации «Гром» ВС РФ уничтожили автомобиль HMMWV украинских военных в Курской области. Броневик американского производства буквально «исчез» после прямого попадания БПЛА.
На опубликованных бойцами кадрах запечатлён момент приближения беспилотника к украинской технике, сам удар и его последствия. За секунды до взрыва камера зафиксировала троих боевиков ВСУ, которые разбегаются в стороны. «Прилёт» оказался такой силы, что от «хамви» ничего не осталось.
Фокус с исчезновением «хамви». Видео © Telegram / Ударный отряд «Ирландцы»
Ранее российские операторы беспилотников центра «Рубикон» показали «дорогу смерти» с выжженной техникой ВСУ между Юнаковкой Сумской области и Суджей Курской области. Протяжённость указанного участка составляет чуть более двух десятков километров по прямой.
Telegram / Ударный отряд «Ирландцы»