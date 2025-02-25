Российский боец в зоне СВО дроном уничтожил солдат ВСУ, которые попытались высадиться из БМП Marder. Точным ударом ликвидирована немецкая машина и все, кто был в ней, — видео публикует SHOT.

Ликвидация солдат ВСУ в БМП Marder. Видео © SHOT

Также украинские военные, убегая от наших парней, бросили танк Т-64. Российский дрон разнёс его ударом в моторное отделение. На земле в это время шла охота за пикапом с бойцами ВСУ. Точное лобовое попадание беспилотника — и машина с пехотой превратилась в груду дымящегося металла.

Российские бойцы продолжают выдавливать противника и на курском приграничье. Там с помощью БПЛА поражены украинские гаубицы М777 и Д-30. Дроны нашим военным продолжает подвозить Народный фронт.