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Специальная военная операция (СВО)

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25 февраля, 16:21

Видео от первого лица: Как наши дроны добывают трофеи в Курской области

Российский дрон уничтожил ВСУшников, которые попытались высадиться из БМП Marder

Российский боец в зоне СВО дроном уничтожил солдат ВСУ, которые попытались высадиться из БМП Marder. Точным ударом ликвидирована немецкая машина и все, кто был в ней, — видео публикует SHOT.

Ликвидация солдат ВСУ в БМП Marder. Видео © SHOT

Также украинские военные, убегая от наших парней, бросили танк Т-64. Российский дрон разнёс его ударом в моторное отделение. На земле в это время шла охота за пикапом с бойцами ВСУ. Точное лобовое попадание беспилотника — и машина с пехотой превратилась в груду дымящегося металла.

Российские бойцы продолжают выдавливать противника и на курском приграничье. Там с помощью БПЛА поражены украинские гаубицы М777 и Д-30. Дроны нашим военным продолжает подвозить Народный фронт.

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А ранее Life.ru показывал другое эффектное видео из зоны СВО: наш дрон «Князь Вандал Новгородский» разбил пикап ВСУ с мощнейшей системой РЭБ. Ликвидировано было пять украинских военнослужащих.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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