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24 февраля, 15:32

Эффектное видео из зоны СВО: «Князь Вандал Новгородский» разбил пикап ВСУ с мощнейшей системой РЭБ

SHOT: Дрон «Князь Вандал Новгородский» разбил пикап ВСУ с мощной системой РЭБ

Российский дрон «Князь Вандал Новгородский» разгромил украинский пикап с мощнейшей системой РЭБ. Ликвидировано пять военнослужащих ВСУ, сообщает SHOT.

Дрон «Князь Вандал Новгородский» гонится за украинским пикапом. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, российские военные засекли украинскую машину в ДНР близ Редкодуба. Дальше в небо был запущен БПЛА, работающий на оптоволокне. В погоне с пикапом дрон был быстрее. Не помогла ему и мощная система РЭБ «Клевер». Сейчас «Князь Вандал Новгородский» активно используется на фронте для поражения живой силы и техники ВСУ.

Эксклюзивное видео из зоны СВО: Российские дроны безжалостно громят бронетехнику ВСУ
Эксклюзивное видео из зоны СВО: Российские дроны безжалостно громят бронетехнику ВСУ

Ранее Life.ru публиковал видео, как российские беспилотники уничтожили украинский транспортёр-тягач в Харьковской области. Отечественные БПЛА превратили вражескую технику в пепел. Удар нанесли бойцы группировки войск «Север».

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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