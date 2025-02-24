Эффектное видео из зоны СВО: «Князь Вандал Новгородский» разбил пикап ВСУ с мощнейшей системой РЭБ
SHOT: Дрон «Князь Вандал Новгородский» разбил пикап ВСУ с мощной системой РЭБ
Российский дрон «Князь Вандал Новгородский» разгромил украинский пикап с мощнейшей системой РЭБ. Ликвидировано пять военнослужащих ВСУ, сообщает SHOT.
Дрон «Князь Вандал Новгородский» гонится за украинским пикапом. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, российские военные засекли украинскую машину в ДНР близ Редкодуба. Дальше в небо был запущен БПЛА, работающий на оптоволокне. В погоне с пикапом дрон был быстрее. Не помогла ему и мощная система РЭБ «Клевер». Сейчас «Князь Вандал Новгородский» активно используется на фронте для поражения живой силы и техники ВСУ.
Ранее Life.ru публиковал видео, как российские беспилотники уничтожили украинский транспортёр-тягач в Харьковской области. Отечественные БПЛА превратили вражескую технику в пепел. Удар нанесли бойцы группировки войск «Север».
Telegram / SHOT