Эффектное видео из зоны СВО: «Князь Вандал Новгородский» разбил пикап ВСУ с мощнейшей системой РЭБ

По данным телеграм-канала, российские военные засекли украинскую машину в ДНР близ Редкодуба. Дальше в небо был запущен БПЛА, работающий на оптоволокне. В погоне с пикапом дрон был быстрее. Не помогла ему и мощная система РЭБ «Клевер». Сейчас «Князь Вандал Новгородский» активно используется на фронте для поражения живой силы и техники ВСУ.