Разруха и хаос: Появилось видео последствий атаки 85 дронов ВСУ на Кубань

В Краснодарском крае украинские дроны повредили несколько частных домов во время очередной атаки на Темрюкский район. Кадры последствий вражеского нападения публикует Kub Mash. Видео снято жителями посёлка Стрелка.

Судя по кадрам, частный дом получил серьёзные повреждения, разрушен фасад, выбиты окна, пробита часть крыши, также разрушен двор и задет осколками гараж. На прилегающий территории повсюду разбросаны осколки, о пострадавших не сообщается.