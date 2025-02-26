Разруха и хаос: Появилось видео последствий атаки 85 дронов ВСУ на Кубань
На Кубани жители сняли повреждения в частном доме после атаки дронов ВСУ
В Краснодарском крае украинские дроны повредили несколько частных домов во время очередной атаки на Темрюкский район. Кадры последствий вражеского нападения публикует Kub Mash. Видео снято жителями посёлка Стрелка.
Последствия атаки дронов ВСУ на Кубани. Видео © Telegram / Kub Mash
Судя по кадрам, частный дом получил серьёзные повреждения, разрушен фасад, выбиты окна, пробита часть крыши, также разрушен двор и задет осколками гараж. На прилегающий территории повсюду разбросаны осколки, о пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили два украинских дрона в Краснодарском крае, уничтожено над регионом с вечера 25 февраля уже 85 беспилотников. Десятки целей этой ночью удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт. В городе, а также под Анапой и в станице Старотитаровской повреждено несколько домов.
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