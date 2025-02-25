Дроны ВСУ атаковали дома и обесточили несколько улиц в Белгородской области

ВСУ нанесли удар по населённым пунктам Волоконовского района в Белгородской области. В селе Борисовка на нескольких улицах отсутствует электричество, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Тишанка в результате обстрела и атаки FPV-дрона в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля, фасад, надворные постройки и линия электропередачи. Ещё одним FPV-дроном атаковано село Борисовка. Повреждена линия электропередачи — на нескольких улицах временно отсутствует электроснабжение», — написал он в телеграм-канале.

Последствия атаки ВСУ на посёлок Малиново. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

По словам Гладкова, на территорию хутора Давыдкин с беспилотника было сброшено взрывное устройство, что привело к повреждению крыши частного дома. В посёлке Малиново украинский дрон сдетонировал рядом с коммерческим объектом. В результате взрыва повреждено остекление помещения, а также пострадал кузов припаркованного рядом автомобиля.