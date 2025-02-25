Армия России сбила десятки ракет ВСУ в небе над Белгородской областью

Вооружённые силу Российской Федерации (ВС РФ) сбили около 20 ракет в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает SHOT.

Армия России сбила десятки ракет ВСУ. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, среди ракет — выпущенные из американской РСЗО HIMARS, чешской Vampire, а также украинской системы «Ольха». Были сбиты все цели, информация о последствиях на земле и пострадавших уточняется. Предварительно, атака велась из Сумской области.