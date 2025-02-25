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Регион
25 февраля, 04:37

В Минобороны отчитались об уничтожении 19 украинских дронов за ночь

Ночью российские системы ПВО успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов противника на Брянскую, Курскую и Калужскую области. По данным Минобороны, всего зенитчики записали на свой счёт 19 сбитых дронов ВСУ.

«16 БПЛА [сбиты] над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Калужской области», — сообщили в ведомстве.

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А поздним вечером 24 февраля нашим зенитчикам удалось сбить ещё три беспилотника всего за полчаса. Два дрона рухнули в Чёрное море, а ещё один — в Брянской области.

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Telegram / Минобороны России

Антон Голыбин
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