В Минобороны отчитались об уничтожении 19 украинских дронов за ночь
Ночью российские системы ПВО успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов противника на Брянскую, Курскую и Калужскую области. По данным Минобороны, всего зенитчики записали на свой счёт 19 сбитых дронов ВСУ.
«16 БПЛА [сбиты] над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Калужской области», — сообщили в ведомстве.
А поздним вечером 24 февраля нашим зенитчикам удалось сбить ещё три беспилотника всего за полчаса. Два дрона рухнули в Чёрное море, а ещё один — в Брянской области.
Обложка ©
Telegram / Минобороны России