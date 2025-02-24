Расчёты ПВО ликвидировали три украинских БПЛА за полчаса в двух регионах
Силы противовоздушной обороны России сбили три украинских беспилотника в период с 20:00 по 20:30 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над акваторией Чёрного моря и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
А минувшей ночью российским зенитчикам удалось ликвидировать 22 украинских дрона. Беспилотники были перехвачены над четырьмя регионами.
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