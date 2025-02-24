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Регион
24 февраля, 04:53

Российские зенитчики встретили огнём два десятка ночных «гостей» с Украины

Силы ПВО отразили атаку 22 украинских дронов за ночь

Дежурные расчёты ПВО успешно перехватили 22 беспилотных летательных аппарата ВС Украины. Поразить дроны удалось в небе над четырьмя российскими регионами, отчитались в Минобороны РФ.

Большую часть БПЛА зенитчики ликвидировали в Орловской области, записав на свой счёт 14 сбитых беспилотников. Ещё три дрона удалось сбить над Брянщиной, два — под Рязанью, а последний — над Крымом.

Силы ПВО России уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь
Силы ПВО России уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь

Ранее стало известно, что целью ВСУ в Рязани стал нефтеперерабатывающий завод. После отражения атаки на предприятии произошло возгорание.

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Telegram / Минобороны России

Антон Голыбин
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