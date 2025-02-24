Российские зенитчики встретили огнём два десятка ночных «гостей» с Украины

Дежурные расчёты ПВО успешно перехватили 22 беспилотных летательных аппарата ВС Украины. Поразить дроны удалось в небе над четырьмя российскими регионами, отчитались в Минобороны РФ.

Большую часть БПЛА зенитчики ликвидировали в Орловской области, записав на свой счёт 14 сбитых беспилотников. Ещё три дрона удалось сбить над Брянщиной, два — под Рязанью, а последний — над Крымом.