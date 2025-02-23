Силы ПВО России уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников, проникших в воздушное пространство страны. По данным Минобороны, атаки были отражены в нескольких регионах.

Наибольшее количество дронов было сбито в Орловской области — пять летательных аппаратов. В Белгородской и Курской областях удалось уничтожить по четыре БПЛА. В Липецкой области сбиты три дрона, а в Тульской и Воронежской — по два.