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Регион
23 февраля, 04:18

Силы ПВО России уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников, проникших в воздушное пространство страны. По данным Минобороны, атаки были отражены в нескольких регионах.

Наибольшее количество дронов было сбито в Орловской области — пять летательных аппаратов. В Белгородской и Курской областях удалось уничтожить по четыре БПЛА. В Липецкой области сбиты три дрона, а в Тульской и Воронежской — по два.

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А в ночь на 22 февраля средства противовоздушной обороны работали в двух регионах России. Украинские беспилотники были уничтожены в Ростовской и Воронежской областях.

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Артём Гапоненко
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