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Регион
24 февраля, 01:26

Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул в Рязани в результате атаки украинских дронов

SHOT: Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Рязани после атаки БПЛА

Беспилотные летательные аппараты ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Как сообщает SHOT, на территории предприятия начался сильный пожар.

По данным Telegram-канала, жители города слышали нескольких мощных взрывов над столицей региона около 04:00 мск. Ликвидацией последствий атаки занимаются экстренные службы.

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А в Калужской области на днях загорелся завод по переработке пластика. Огонь охватил тысячу квадратных метров. Зарево от пожара и столб дыма были видны даже в соседних городах.

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Shutterstock / FOTODOM / siete_vidas

Тимур Хингеев
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