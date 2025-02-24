Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул в Рязани в результате атаки украинских дронов

Беспилотные летательные аппараты ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Как сообщает SHOT , на территории предприятия начался сильный пожар.

По данным Telegram-канала, жители города слышали нескольких мощных взрывов над столицей региона около 04:00 мск. Ликвидацией последствий атаки занимаются экстренные службы.

А в Калужской области на днях загорелся завод по переработке пластика. Огонь охватил тысячу квадратных метров. Зарево от пожара и столб дыма были видны даже в соседних городах.