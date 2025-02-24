В густонаселённом районе Севастополя упал подавленный силами РЭБ беспилотник

Российские военнослужащие использовали устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации БПЛА в Севастополе. Аппарат упал в густонаселённом районе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наши военные дежурными силами РЭБ подавили БПЛА, он упал в районе проспекта Победы. БПЛА без боевого заряда, по предварительной версии — это разведывательный беспилотник, спустился на парашюте, поэтому его обнаружение было затруднено, сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы», — написал он в телеграм-канале.

Согласно данным спасательной службы, в результате лишь фасад многоквартирного дома получил незначительные повреждения. Пострадавших среди людей, к счастью, нет.