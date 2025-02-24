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Регион
24 февраля, 13:18

Минобороны: Средства ПВО сбили шесть БПЛА над тремя регионами РФ за полтора часа

В России средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников за полтора часа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«В период с 14:00 до 15:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Четыре дрона были сбиты над территорией Курской области, по одному — над Белгородской и Орловской.

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А за прошлую ночь силы ПВО сбиты 22 БПЛА. Большую часть дронов зенитчики ликвидировали в Орловской области, записав на свой счёт 14 сбитых беспилотников.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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