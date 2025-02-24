Минобороны: Средства ПВО сбили шесть БПЛА над тремя регионами РФ за полтора часа
В России средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников за полтора часа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
«В период с 14:00 до 15:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Четыре дрона были сбиты над территорией Курской области, по одному — над Белгородской и Орловской.
А за прошлую ночь силы ПВО сбиты 22 БПЛА. Большую часть дронов зенитчики ликвидировали в Орловской области, записав на свой счёт 14 сбитых беспилотников.
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ТАСС / Алексей Коновалов