Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, погиб мирный житель

В Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автобус с мирными жителями. Один из пассажиров скончался от полученных ран до приезда медиков. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Колыхалино Валуйского округа служебный автобус атакован дроном ВСУ. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, пострадала женщина. Она получила осколочные ранения головы и руки, её отвезли в Валуйскую центральную районную больницу. Там ей оказывают необходимую помощь. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.