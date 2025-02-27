«Вселяет надежду»: Путин высказался о первых контактах с Трампом и его командой

Первые контакты с новой американской администрацией вселяют надежду на установление добрых отношений с США. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на коллегии ФСБ.

«Мы все видим, как стремительно меняется мир. Отмечу, что первые контакты с новой администрацией США вселяют определённые надежды. Есть встречный настрой работать над восстановлением межгосударственных отношений», — отметил российский лидер.