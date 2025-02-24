Санкции против России
Владимир Путин
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Регион
24 февраля, 20:40

Путин поддержал идею о сокращении Россией и США оборонных расходов на 50%

Россия и США могли бы договориться о взаимном сокращении оборонных расходов на 50%. В дальнейшем к соглашению при желании мог бы присоединиться и Китай, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссиям на этот счёт», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

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Также глава государства заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Страны могут организовать совместную деятельность в этом направлении в том числе на территории Донбасса и Новороссии.

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Kremlin.ru

Тимур Хингеев
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