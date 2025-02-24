Путин поддержал идею о сокращении Россией и США оборонных расходов на 50%

Россия и США могли бы договориться о взаимном сокращении оборонных расходов на 50%. В дальнейшем к соглашению при желании мог бы присоединиться и Китай, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссиям на этот счёт», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.