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Регион
24 февраля, 20:32

Путин: Европа ангажирована с Киевом и не может «отрулить» без потери лица

Европейские лидеры тесно связаны с киевским режимом, они уже многое наговорили и наобещали. Именно поэтому теперь им будет особенно трудно отступиться от былых позиций, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Владимир Путин.

«Политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы. И они уж много слишком наговорили и наобещали. И теперь им, извините за простоту выражения, отруливать от этой позиции очень сложно или практически невозможно без потери лица», — высказался президент России.

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Также в рамках интервью глава государства заявил, что Владимир Зеленский мешает миру на Украине, которого хотят добиться Россия и США. Кроме того, политик становится токсичной фигурой для ВСУ из-за нелепых приказов.

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Kremlin.ru

Тимур Хингеев
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