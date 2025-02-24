Путин: Европа ангажирована с Киевом и не может «отрулить» без потери лица

Европейские лидеры тесно связаны с киевским режимом, они уже многое наговорили и наобещали. Именно поэтому теперь им будет особенно трудно отступиться от былых позиций, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Владимир Путин.

«Политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы. И они уж много слишком наговорили и наобещали. И теперь им, извините за простоту выражения, отруливать от этой позиции очень сложно или практически невозможно без потери лица», — высказался президент России.