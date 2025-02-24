Владимир Зеленский отдаёт военным приказы исключительно исходя из политических соображений. Именно поэтому он становится токсичной фигурой для Вооружённых сил Украины, заявил журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.

«Он отдаёт нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно, на чём основанными, а это ведёт к неоправданно большим потерям», — отметил глава Кремля.

Также президент объяснил нежелание бывшего комика проводить переговоры. Он уклоняется от дипломатии из-за последующей необходимости проводить выборы.

«Как только это произойдёт, сразу нужно будет идти на выборы», — сказал Путин.