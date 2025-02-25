Песков ответил на вопрос, доверяет ли Путин США
Песков: Россия и США должны пройти большой путь для восстановления доверия
Для восстановления доверия в отношениях после всех сложностей Россия и США должны пройти большой путь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос доверяет ли Владимир Путин американской стороне, когда предлагает сотрудничество по редкоземельным металлам.
«Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам надо пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия», — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля добавил, что Москва и Вашингтон должны сделать много мелких шагов навстречу друг другу. Это позволит создать атмосферу доверия. В одночасье восстановить то, что было разрушено в течение последних четырёх лет, невозможно, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Напомним, что накануне Путин провёл совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. По словам главы государства, Российская Федерация открыта для любых международных партнёрств в области добычи и переработки редкоземов, в том числе США. Впрочем, добавил он, соглашение Соединённых Штатов и Украины по редкоземельным металлам Москву никак не касается.
Life.ru