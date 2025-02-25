Песков ответил на вопрос, доверяет ли Путин США

Для восстановления доверия в отношениях после всех сложностей Россия и США должны пройти большой путь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос доверяет ли Владимир Путин американской стороне, когда предлагает сотрудничество по редкоземельным металлам.

«Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам надо пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия», — сказал Песков журналистам.