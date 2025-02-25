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25 февраля, 09:26

Песков назвал инвестпартнёрство с США возможным после урегулирования на Украине

Инвестиционное и торговое сотрудничество между Россией и США, включая вопросы, касающиеся редкоземельных металлов, возможно лишь после восстановления отношений и разрешения конфликта в Украине. Об этом на брифинге во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что «в настоящее время существует политическая воля лидеров стран к взаимодействию и возобновлению диалога, который фактически был прерван при предыдущей администрации» . По его словам, ключевой задачей остается решение украинского кризиса.

«Потом уже настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», — добавил Песков, подчеркнув, что это также относится к возможному сотрудничеству в сфере добычи редкоземельных металлов.

Путин: Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам в Донбассе
Путин: Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам в Донбассе

Ранее президент России Владимир Путин предложил Соединённым Штатам рассмотреть возможность сотрудничества в сфере производства алюминия. Совместную работу можно реализовать на территории Сибири, а стоимость такого проекта обошлась бы инвесторам в 15 миллиардов долларов.

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Life.ru

Марина Фещенко
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