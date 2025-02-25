Путин предложил США совместно производить алюминий в Сибири по проекту СССР
Президент России Владимир Путин предложил Соединённым Штатам рассмотреть возможность сотрудничества в сфере производства алюминия. Совместную работу можно реализовать на территории Сибири. Такая идея прозвучала в ходе интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Например, в Красноярском крае ещё в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия», — отметил Владимир Путин.
Также глава государства озвучил примерную стоимость такого проекта. Он обошёлся бы инвесторам в 15 миллиардов долларов.
Ранее Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии. Также наша страна открыта для любых международных партнёрств в области редкоземов.
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