Путин предложил США совместно производить алюминий в Сибири по проекту СССР

Президент России Владимир Путин предложил Соединённым Штатам рассмотреть возможность сотрудничества в сфере производства алюминия. Совместную работу можно реализовать на территории Сибири. Такая идея прозвучала в ходе интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Например, в Красноярском крае ещё в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия», — отметил Владимир Путин.

Также глава государства озвучил примерную стоимость такого проекта. Он обошёлся бы инвесторам в 15 миллиардов долларов.