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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 21:17

Трамп: Кризис на Украине может закончиться быстро или никогда

Президент США Дональд Трамп предположил, что конфликт на Украине завершится «довольно скоро» или не завершится вовсе. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.

«Я считаю, что мы продвинулись значительно по вопросам Украины и процесс идёт довольно быстро. Либо это случится довольно скоро, либо не случится вовсе», — отметил Трамп.

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Во время той же встречи в Белом доме с Киором Стармером Дональд Трамп подтвердил намерения подписать соглашение с Владимиром Зеленским по вопросу добычи полезных ископаемых. Он отметил, что Америка крайне нуждается в редкоземельных металлах.

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X / The White House

Лия Мурадьян
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