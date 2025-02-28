Трамп: Кризис на Украине может закончиться быстро или никогда

Президент США Дональд Трамп предположил, что конфликт на Украине завершится «довольно скоро» или не завершится вовсе. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.

«Я считаю, что мы продвинулись значительно по вопросам Украины и процесс идёт довольно быстро. Либо это случится довольно скоро, либо не случится вовсе», — отметил Трамп.