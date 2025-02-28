Трамп: Кризис на Украине может закончиться быстро или никогда
Президент США Дональд Трамп предположил, что конфликт на Украине завершится «довольно скоро» или не завершится вовсе. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.
«Я считаю, что мы продвинулись значительно по вопросам Украины и процесс идёт довольно быстро. Либо это случится довольно скоро, либо не случится вовсе», — отметил Трамп.
Во время той же встречи в Белом доме с Киором Стармером Дональд Трамп подтвердил намерения подписать соглашение с Владимиром Зеленским по вопросу добычи полезных ископаемых. Он отметил, что Америка крайне нуждается в редкоземельных металлах.
X / The White House