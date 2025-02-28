ОП: Зеленский и Трамп подпишут соглашение по недрам около 21:00 по Москве

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп подпишут соглашение по недрам около 21:00 по Москве, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на ОП. В 17:30 глава киевского режима встретится с сенаторами, после чего отправится в Белый дом, где будет около 19:00.

Сообщается, что встреча с Трампом пройдёт в Овальном кабинете, где в начале запланированы короткие заявления для прессы. Затем последует рабочий обед между Зеленским и Трампом. В 21:00 по московскому времени запланировано участие обоих лидеров в церемонии подписания соглашения о полезных ископаемых, после чего они выступят перед журналистами. Позже Зеленский ответит на вопросы в Институте Хадсона, посетит Украинский дом и встретится с членами украинской диаспоры.