Трамп: Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля заключать сделку по ресурсам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу, 28 февраля. В ходе этого визита планируется заключение соглашения по полезным ископаемым Украины.

«Президент Зеленский приедет в пятницу. Это уже подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением», — сказал Трамп на первом заседании своего кабинета.