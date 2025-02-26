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26 февраля, 17:30

Трамп: Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля заключать сделку по ресурсам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу, 28 февраля. В ходе этого визита планируется заключение соглашения по полезным ископаемым Украины.

«Президент Зеленский приедет в пятницу. Это уже подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением», — сказал Трамп на первом заседании своего кабинета.

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Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 28 февраля, если украинский лидер выразит желание приехать. Трамп подчеркнул, что с интересом выслушает, каким образом Киев планирует вернуть Вашингтону средства, выделенные на поддержку Украины. Также в настоящее время обсуждаются детали сделки, касающейся природных ресурсов.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Александра Мышляева
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