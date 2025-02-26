«Если он хочет»: Трамп позвал Зеленского в Белый дом

Президент США Дональд Трамп готов принять в Белом доме Владимира Зеленского в пятницу, 28 февраля, если тот изъявит желание приехать. Об этом сообщает пул журналистов американской администрации.

«Я слышал, что он (Зеленский) приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет», — сказал лидер Штатов.

Трамп отметил, что с удовольствием послушает, каким образом Киев намеревается вернуть Вашингтону все те деньги, которые были потрачены на поддержку Украины. Кроме того, сейчас стороны обсуждают детали сделки по природным ресурсам.