«Если он хочет»: Трамп позвал Зеленского в Белый дом
Пул Белого дома: Трамп не против приезда Зеленского в Вашингтон, если тот хочет
Президент США Дональд Трамп готов принять в Белом доме Владимира Зеленского в пятницу, 28 февраля, если тот изъявит желание приехать. Об этом сообщает пул журналистов американской администрации.
«Я слышал, что он (Зеленский) приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет», — сказал лидер Штатов.
Трамп отметил, что с удовольствием послушает, каким образом Киев намеревается вернуть Вашингтону все те деньги, которые были потрачены на поддержку Украины. Кроме того, сейчас стороны обсуждают детали сделки по природным ресурсам.
Ранее украинская администрация всё-таки согласилась подписать договор с США по редкоземельным ресурсам. Сделка предусматривает создание нового фонда, который Украина будет пополнять средствами от продажи сырья. После этого Трамп заявил, что Зеленский может приехать в Америку уже 28 февраля.
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