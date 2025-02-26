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25 февраля, 21:59

«Заключайте мир и дайте людям пожить»: Мэр окружённого Красноармейска обратился к Зеленскому с криком души

Мэр Красноармейска Требушкин обратился к Зеленскому с призывом к миру

Мэр находящегося под контролем Киева Красноармейска (украинское название Покровск) Руслан Требушкин обратился к Владимиру Зеленскому с требованием заключить мирный договор с Россией. Чиновник заявил, что жители города устали от конфликта и жаждут урегулирования ситуации.

«Общаясь с жителями, я от всех слышу: «мира, мира, мира». Люди не хотят воевать, они устали. Люди хотят домой, они хотят, чтобы вы подарили мир. Заключайте мир и дайте людям пожить», — заявил Требушкин в соцсетях.

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Ранее опрос Socis показал, что более 70% украинцев хотят завершения конфликта в Незалежной. При этом свыше 50% опрошенных назвали отличной идеей поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / podyom

Тимур Хингеев
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