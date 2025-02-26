«Заключайте мир и дайте людям пожить»: Мэр окружённого Красноармейска обратился к Зеленскому с криком души

Мэр находящегося под контролем Киева Красноармейска (украинское название Покровск) Руслан Требушкин обратился к Владимиру Зеленскому с требованием заключить мирный договор с Россией. Чиновник заявил, что жители города устали от конфликта и жаждут урегулирования ситуации.

«Общаясь с жителями, я от всех слышу: «мира, мира, мира». Люди не хотят воевать, они устали. Люди хотят домой, они хотят, чтобы вы подарили мир. Заключайте мир и дайте людям пожить», — заявил Требушкин в соцсетях.