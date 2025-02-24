Зеленский похвастался «очень хорошим» разговором с Трампом на заседании G7
Зеленский сообщил, что у него состоялся разговор с Трампом на заседании G7
Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся разговор с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. Содержание беседы он раскрывать не стал, но при этом выразил надежду на продолжение поддержки Украины со стороны Вашингтона.
«Что касается Дональда Трампа... Только что у нас был разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран «Большой семёрки» под руководством Канады», — сказал Зеленский в разговоре с журналистами.
Он также призвал Трампа встретиться с ним «как можно быстрее».
Напомним, на днях Трамп назвал Зеленского диктатором за нежелание проводить президентские выборы на Украине. Миллиардер Илон Маск поддержал американского лидера и добавил, что глава киевского режима ещё и убийца, припомнив ему гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Позже Зеленский заявил, что он не в обиде на Трампа.
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