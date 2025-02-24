Зеленский похвастался «очень хорошим» разговором с Трампом на заседании G7

Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся разговор с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. Содержание беседы он раскрывать не стал, но при этом выразил надежду на продолжение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

«Что касается Дональда Трампа... Только что у нас был разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран «Большой семёрки» под руководством Канады», — сказал Зеленский в разговоре с журналистами.