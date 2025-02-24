В Раде снова проведут голосование по вопросу легитимности Зеленского
Гончаренко*: Рада проведёт новое голосование по вопросу легитимности Зеленского
Верховная Рада Украины вновь попытается провести голосование по вопросу легитимности Владимира Зеленского, которое ранее провалилось. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в социальных сетях. Он отметил, что в повестку дня Рады будет внесено новое постановление, касающееся легитимности Зеленского и «поддержки демократии» в стране.
«Попытаются провести это на ближайшем заседании», — написал Гончаренко*.
Напомним, что ранее Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского. За проголосовали 218 депутатов при необходимых 226. В тексте постановления говорилось о том, что экс-комик должен продолжать исполнять полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины.
* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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