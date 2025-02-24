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24 февраля, 11:34
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Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского

Верховная рада Украины в присутствии еврокомиссаров провалила голосование за постановление в поддержку продления полномочий Владимира Зеленского. За проголосовали 218 депутатов при необходимых 226.

«Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине провалилось», — написал в соцсетях нардеп Ярослав Железняк.

Депутат раскрыл, что в тексте постановления говорилось о том, что Зеленский должен продолжать исполнять полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины.

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А ранее Зеленского предупредили, что его ожидает наиболее рискованная стадия конфликта в ближайшие недели. В статье Financial Times отмечается, что главе киевского режима, учитывая позицию США и снижающийся рейтинг, предстоит приложить усилия для сохранения поддержки Запада.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Alessia Pierdomenico

Александра Вишнякова
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