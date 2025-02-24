Гнев, печаль и страх: Профайлер раскрыл Life.ru, как исказилось лицо Зеленского за время СВО

У Владимира Зеленского через три года после начала спецоперации (СВО) снизился тонус лица, оно стало обвисшим из-за стресса. На эти и другие внешние изменения в беседе с Life.ru обратил внимание профайлер Илья Анищенко.

Первый и самый простой признак, который можно наблюдать на лице Зеленского спустя три года, — это снижение тонуса всего лица. Оно становится более обвисшим, что является следствием стресса, большого количества адреналина и в первую очередь кортизола — главного гормона стресса. Илья Анищенко Профайлер

Эксперт отметил, что главарь киевского режима обладает ярко выраженным истероидным психотипом. У него очень подвижная мимика. Представители такого психотипа хорошо умеют использовать своё лицо, однако со временем на нём отпечатываются те эмоции, которые они чаще всего испытывают в жизни. Анищенко дополнил, что у пожилых людей морщины появляются в разных местах, благодаря этому можно проследить, какие эмоции человек испытывал при жизни.

У Зеленского стали более глубокими морщины между бровей. Сдвинутые брови — это признак гнева, недовольства, раздражения. Профайлер объяснил, что бывший комик часто злится. По его словам, здесь сыграли два фактора: отсутствие нормального сна, что приводит к появлению огромных морщин под глазами, и обвисание кожи под глазами, что является признаком постоянной печали.

«Когда мы печалимся, нижнее веко немного расслабляется и опускается, что также может влиять на внешний вид. Кроме того, появилось большое количество морщин на подбородке и вокруг рта. Видно, что уголки губ опущены, что указывает на печаль. На лбу морщины стали более глубокими, что, скорее всего, связано со страхом. Это признаки сильного стресса, волнения и тревоги», — подытожил специалист.