В мимике Зеленского разглядели любопытную особенность во время речи в Мюнхене
Журналист Боуз: Мимика Зеленского в Мюнхене выдаёт в нём мошенника
Мимика Владимира Зеленского во время выступления на конференции в Мюнхене сигнализирует о его мошеннических намерениях. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
«80% общения невербальное. Этот мошенник теперь отчаянно пытается любой ценой отнять мир у своего народа, Европы, России и США», — заметил Боуз.
По словам журналиста, Зеленскому ещё есть что терять, и он это осознаёт.
Европейские политики больше не рукоплещут, едва завидев Зеленского. Мюнхенская конференция стала провалом для украинского политика, а само его выступление назвали отчаянным криком о помощи. СМИ считают, что сейчас главе киевского режима стало по-настоящему страшно. По словам самого Зеленского, больше всего он боится запомниться в истории лидером, при котором страна утратила территории.
Shuttersstock / FOTODOM / paparazzza