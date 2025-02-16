Мимика Владимира Зеленского во время выступления на конференции в Мюнхене сигнализирует о его мошеннических намерениях. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«80% общения невербальное. Этот мошенник теперь отчаянно пытается любой ценой отнять мир у своего народа, Европы, России и США», — заметил Боуз.