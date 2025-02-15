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Регион
15 февраля, 16:36

«Конченый нищий вор»: Медведев в пух и прах разнёс Зеленского за критику Трампа

Медведев: Критикуя Трампа, Зеленский «плюёт в руку дающему»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, заявил, что Владимир Зеленский, осуждая действия президента США Дональда Трампа, «плюёт в руку дающего».

«Киевский клоун отчитал Трампа за всё, что только можно. Конченый нищий вор плюет в руку дающего. Вопрос, как отреагирует Трамп?» — написал политик у себя в социальных сетях.

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Ранее Зеленский выразил недовольство тем, что глава США сначала связался с российским лидером Владимиром Путиным, прежде чем обратиться к Киеву. Кроме того, экс-комик решил не подписывать соглашение по ископаемым. Хозяин Белого дома также особого уважения к киевским властям не проявляет. Недавно он признал, что Зеленский имеет низкий уровень доверия среди граждан Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александра Мышляева
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