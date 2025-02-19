Владимир Зеленский похож на крысу, загнанную в угол. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России (Совбеза) Дмитрий Медведев. По его словам, все, кто «кормил» Зеленского, должны провести срочную «дератизацию».

Медведев уточнил, что главарь киевского режима может устроить любую провокацию для срыва урегулирования конфликта на Украине и продолжения боевых действий до последнего жителя Незалежной. Зампред Совбеза отметил, что Зеленский способен ради этой цели использовать все средства, вплоть до ударов по своему народу и применения «грязной бомбы». Такими способами он может перевести «стрелки» от себя, добавил Медведев.

«Срочная дератизация снимет проблему. Причём лучше, если этим займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами», — написал он на своей странице в VK.