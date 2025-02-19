Владимир Зеленский сделает всё возможное, чтобы сорвать мирный процесс по Украине и продолжать битву до последнего украинца. От него следует ждать провокаций, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, «ряженая кукла, изображающая из себя президента распавшейся страны, попала в крайне неприятную ситуацию». К проблемам на фронте и сложной внутренней ситуации добавилась критика от главного покровителя — властей США. Медведев отметил, что это логично в свете недавней атаки ВСУ на международный нефтяной объект в Краснодарском крае. Зампред СБ РФ отметил, что президент США Дональд Трамп резко говорит об ответственности «бандеровской куклы» за начало войны и требует новой легитимации «просроченного существа» на выборах.

«Крыса загнана в угол. Её поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца», — написал политик на своей странице в VK.

Медведев допустил, что киевский режим может устроить провокации с ударом по своим городам или даже использовать «грязную бомбу». Проблему, по словам политика, решит «срочная дератизация».