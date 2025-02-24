Для Зеленского настала самая опасная фаза конфликта, предупредили на Западе

Владимира Зеленского ожидает наиболее рискованная стадия конфликта в ближайшие недели. В статье Financial Times отмечается, что украинскому лидеру, учитывая позицию США и снижающийся рейтинг, предстоит приложить усилия для сохранения поддержки Запада для Украины.