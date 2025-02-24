Для Зеленского настала самая опасная фаза конфликта, предупредили на Западе
Financial Times: Зеленского ждёт самая опасная фаза конфликта
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Владимира Зеленского ожидает наиболее рискованная стадия конфликта в ближайшие недели. В статье Financial Times отмечается, что украинскому лидеру, учитывая позицию США и снижающийся рейтинг, предстоит приложить усилия для сохранения поддержки Запада для Украины.
«В ближайшие недели руководство Зеленского вступит в самую опасную для себя фазу конфликта», — говорится в материале.
Ранее Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессента во время обсуждения сделки по ресурсам Украины. Кроме того, он высказал наивное предположение, что Киев мог бы совершить выгодную «сделку», передав часть Курской области, которую пока ещё занимают украинские военные, в обмен на другие земли.