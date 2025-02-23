Зеленский помечтал о «выгодном обмене» части Курской области, занимаемой ВСУ
Владимир Зеленский высказал наивное предположение, что Киев мог бы совершить выгодную «сделку», передав часть Курской области, которую пока ещё занимают украинские военные, в обмен на другие земли. Об этом он заявил на пресс-конференции, говоря журналистам о планах на 2025 год.
«Когда мы дойдём до вопроса территориальной целостности, вопроса тех или иных шагов, я думаю, что это [контроль над частью Курской области] нам поможет», — приводит слова Зеленского «РБК-Украина».
Сейчас украинские солдаты занимают ничтожную часть в приграничных районах Курской области — менее 500 квадратных метров вокруг города Суджи. При этом Зеленский не стал говорить, какие территории он мечтает получить в ответ от российской стороны.
Ранее сообщалось, что за всё время боёв в Курской области ВСУ лишились более 62 850 военных, 376 танков, 288 БМП, 239 бронетранспортёров, 1991 бронемашины, 2143 автомобилей, 467 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок РСЗО. Атаку на регион украинские военные совершили в августе 2024 года. Сейчас ВС РФ планомерно уничтожают отряды ВСУ, блокируя и окружая их.
ТАСС / АР