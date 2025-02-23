Зеленский помечтал о «выгодном обмене» части Курской области, занимаемой ВСУ

Владимир Зеленский высказал наивное предположение, что Киев мог бы совершить выгодную «сделку», передав часть Курской области, которую пока ещё занимают украинские военные, в обмен на другие земли. Об этом он заявил на пресс-конференции, говоря журналистам о планах на 2025 год.

«Когда мы дойдём до вопроса территориальной целостности, вопроса тех или иных шагов, я думаю, что это [контроль над частью Курской области] нам поможет», — приводит слова Зеленского «РБК-Украина».

Сейчас украинские солдаты занимают ничтожную часть в приграничных районах Курской области — менее 500 квадратных метров вокруг города Суджи. При этом Зеленский не стал говорить, какие территории он мечтает получить в ответ от российской стороны.