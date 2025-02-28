Генсек НАТО дал Зеленскому обещание на «миллиарды» после разговора с Трампом

Прошёл телефонный разговор между Генсеком НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом. Глава альянса после него пообещал Киеву «миллиарды помощи». Об этом Рютте написал на своей странице в соцсети X.

«Приятно пообщался с Дональдом Трампом. США и НАТО становятся сильнее. Союзники по НАТО быстро переходят к увеличению инвестиций в оборону. <...> Что касается Украины, то союзники готовят дополнительные миллиарды в виде помощи и взносов на гарантии безопасности», — указал Рютте.