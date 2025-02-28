Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 08:32

Генсек НАТО дал Зеленскому обещание на «миллиарды» после разговора с Трампом

Генсек НАТО Рютте после разговора с Трампом заявил, что союзники помогут Киеву

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Прошёл телефонный разговор между Генсеком НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом. Глава альянса после него пообещал Киеву «миллиарды помощи». Об этом Рютте написал на своей странице в соцсети X.

«Приятно пообщался с Дональдом Трампом. США и НАТО становятся сильнее. Союзники по НАТО быстро переходят к увеличению инвестиций в оборону. <...> Что касается Украины, то союзники готовят дополнительные миллиарды в виде помощи и взносов на гарантии безопасности», — указал Рютте.

Ранее на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером Трамп поддержал пятую статью устава НАТО, которая гласит, что вооружённое нападение на одну страну – участницу считается нападением на весь альянс. Однако он исключил её применение в случае Украины. Также республиканец заявил, что предстоят переговоры о возможном возвращении Незалежной утраченных территорий. Кроме того, он предположил, что конфликт завершится «довольно скоро» или не завершится вовсе.

Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
Полина Никифорова
  • Новости
  • НАТО
  • Марк Рютте
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar